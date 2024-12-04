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Политолог Пинчук: Карлсон вряд ли привез в Россию скрытое послание от Трампа

Политолог Пинчук: Карлсон вряд ли привез в Россию скрытое послание от Трампа

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинской стороны о том, что американский журналист Такер Карлсон мог приехать в Москву, чтобы передать скрытое послание от избранного президента США Дональда Трампа.

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