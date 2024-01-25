Какой сегодня праздник: 25 января – День российского студенчества

25 января в России отмечается Татьянин день – День российского студенчества, День студентов. В 1755 году именно в эту дату императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета".
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