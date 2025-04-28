Срочно! Корейцы - наш ответ Западу! Их будет много и легально

▪️ Президент России отметил мужество и высокий уровень подготовки бойцов КНДР. Он подчеркнул, что российский народ всегда будет помнить подвиг корейских спецназовцев, отдавших свои жизни за Россию, и чтить их как героев.
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