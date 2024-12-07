Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Хреновое...Сирия все
  • Ingvar Bush
    Никуда они не денутся, не ссыте. Как получат по охапке чертополоха вместо сена—вернутся в стойло 🙃Заявление МИД Рос...
  • StarPer
    Скоро будет не Россия, а большой кишлак.Сам Путин им не у...

Поезд на большой скорости снес автомобиль, который выехал на пути

Поезд на большой скорости снес автомобиль, который выехал на пути

На железнодорожном переезде на Кубани поезд столкнулся с автомобилем и смял его. В автомобиле находились мужчина, женщина и девочка, все они получили травмы, как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх