Ипотека в РФ и Саудовской Аравии

Об этом рассказал представитель Крыма в нижней палате российского парламента Юрий Нестеренко. «Провели встречу с делегацией из Саудовской Аравии, во главе которой министр муниципалитетов и жилищного строительства Маджид Аль-Хогайль и чрезвычайный и полномочный посол королевства в России Абдулрахман Аль-Ахмед», - сообщил депутат.