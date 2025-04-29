Ипотека в РФ и Саудовской Аравии

Об этом рассказал представитель Крыма в нижней палате российского парламента Юрий Нестеренко. «Провели встречу с делегацией из Саудовской Аравии, во главе которой министр муниципалитетов и жилищного строительства Маджид Аль-Хогайль и чрезвычайный и полномочный посол королевства в России Абдулрахман Аль-Ахмед», - сообщил депутат.
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