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МИД России прокомментировал публикацию The Insider о словах Захаровой

МИД России прокомментировал публикацию The Insider о словах Захаровой

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальным заявлением, в котором осудило публикацию издания The Insider, связанной с комментариями официального представителя ведомства Марии Захаровой.

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