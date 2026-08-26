МИД России прокомментировал публикацию The Insider о словах Захаровой

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальным заявлением, в котором осудило публикацию издания The Insider, связанной с комментариями официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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