Против режиссёра новой киноверсии «Мастера и Маргариты» потребовали завести уголовное дело

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Закон и Порядок

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А помните, были такие супруги Локшин (Arnold and Lauren Lockshin), американские учёные-коммунисты, которые в восьмидесятых убежали от рейгановского режима в СССР?Политическое убежище левым интеллектуалам было предоставлено в октябре 1986-го.

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Комментарии
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Александр Рожков
А министр культурки у нас, ни кто ни падскажет, кто? А кто ее подбирал на эту должность? А кто....?
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9 час.

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