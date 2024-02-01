Погибший боец ММА Мутаев помочился и избил мужчину, подозреваемого в убийстве Магомедрасула

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на телеграм-канал Shot. Подозреваемый в убийстве Мутаева мужчина якобы распускал слухи, что отец бойца торгует наркотиками, за что Магомедрасул его избил и облил зеленкой, после чего помочился.