Владимир Путин включил главу Хабаровского края в состав Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Государственного совета страны. В него вошли исполняющие обязанности глав девяти регионов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
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