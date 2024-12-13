Совфед отклонил законопроект ФАДН, легализующий иностранное финансирование диаспор

Резонансный законопроект ФАДН России о деятельности «национально-культурных организаций» был отвергнут Советом Федерации и Государственной Думой, но в СМИ об этом почему-то не сообщалось, что крайне взволновало патриотическую общественность.
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