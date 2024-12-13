Совфед отклонил законопроект ФАДН, легализующий иностранное финансирование диаспор

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо выявить тех кто этот законопроект проталкивал и лоббировал в интересах диаспор и возбудить уголовное дело по статье измена родине и за финансирование террористических организаций и межэтнических ОПГ. Отправить в трудовую колонию на разработки урана всей семьей, родственниками и т.д., конфисковав активы и имущество...