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  • Лидия Санникова
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Принято решение о признанании Пугачевой иноагентом — Минюст вынес вердикт

Принято решение о признанании Пугачевой иноагентом — Минюст вынес вердикт

Артистку давно призывают наказать за скандальные высказывания. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look Press75-летняя Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем и детьми больше двух лет назад и за это время всего пару раз наведывалась в страну на очень короткое время.

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