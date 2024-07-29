Принято решение о признанании Пугачевой иноагентом — Минюст вынес вердикт

Артистку давно призывают наказать за скандальные высказывания. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look Press75-летняя Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем и детьми больше двух лет назад и за это время всего пару раз наведывалась в страну на очень короткое время.