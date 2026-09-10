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Ушаков: товарооборот России и Индии вырос на 8% в первом полугодии 2026 года

Ушаков: товарооборот России и Индии вырос на 8% в первом полугодии 2026 года

Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первое полугодие 2026 года увеличился на 8%. Об этом 10 сентября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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