Zero Hedge
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Zero Hedge

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Now They Think Babies Can Be Racist...

Now They Think Babies Can Be Racist...

Now They Think Babies Can Be Racist. Authored by Steve Watson via Modernity News, A woman sat in front of a camera this week and told the internet she had witnessed a "racist baby".

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