Доха (WTA). 1/2 финала. Павлюченкова сыграет с Рыбакиной, Швентек – с Плишковой

Ига Швентек встретится с Каролиной Плишковой. Сетка турнира здесь Qatar TotalEnergies Open 2024 Доха, Катар 11 – 17 февраля 2024 WTA 1000 Призовой фонд – $3 211 715 Открытые корты, хард 1/2 финала Елена Рыбакина (Казахстан) Анастасия Павлюченкова (Россия) Дата проведения 16 февраля, 17.
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