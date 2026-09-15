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Смешные мемы и картинки про лес

Смешные мемы и картинки про лес

В этот юмор врубится самый дремучий дуб! Отнимите у Безрукова березку и обнимите ее сами! А также елку, сосенку, рябинку и прочие ясени с тополями.

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