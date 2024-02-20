Балицкий: после украинской оккупации мы увидели человеческое отношение к себе

В Запорожскую область возвращаются жители, которые раньше уехали в другие регионы, по мере того как там приводят в порядок дороги и коммуналку, запускают общественный транспорт, рассказал губернатор Евгений Балицкий в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».