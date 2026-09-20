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Несекретные материалы

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Угроза тарифов или российская нефть: Трамп может поставить Моди на политический шпагат

Угроза тарифов или российская нефть: Трамп может поставить Моди на политический шпагат

Новый закон о санкциях, наделяющий президента Трампа широкими полномочиями по введению высоких пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть, вносит дополнительную неопределённость в и без того напряжённые торговые отношения Индии с США.

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