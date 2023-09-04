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Школьники Уссурийска отправились на линейку на лодке

Школьники Уссурийска отправились на линейку на лодке

Учащиеся Уссурийска вынуждены были 1 сентября отправиться на торжественную линейку на лодках. В регионе уже месяц продолжаются мощные осадки, приведшие к наводнениям, 25 августа был введен режим ЧС федерального уровня, сообщает РИА «Новости».

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