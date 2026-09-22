Трамп: конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают

Конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на полях заседания Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, трансляцию выступления вела Associated Press на YouTube.
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