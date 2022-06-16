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Марио Фернандес может вернуться в «Гремио». В мае защитник ЦСКА приостановил карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес интересен «Гремио». Клуб из Порту-Алегри контактировал с агентами 31-летнего игрока по поводу возможного возвращения в «Гремио», за который Фернандес выступал до перехода в ЦСКА в 2012 году, сообщает Gauchazh.

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