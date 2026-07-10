Рассекречен гибридный кроссовер SkyNomad N90 от Xiaomi[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Буквально на днях электронный гигант Xiaomi анонсировал свой новый бренд SkyNomad (в переводе «небесный кочевник»), предназначенный специально для гибридных кроссоверов с приключенческим уклоном.
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