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Рассекречен гибридный кроссовер SkyNomad N90 от Xiaomi

Рассекречен гибридный кроссовер SkyNomad N90 от Xiaomi

Рассекречен гибридный кроссовер SkyNomad N90 от Xiaomi[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Буквально на днях электронный гигант Xiaomi анонсировал свой новый бренд SkyNomad (в переводе «небесный кочевник»), предназначенный специально для гибридных кроссоверов с приключенческим уклоном.

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