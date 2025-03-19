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«Лудомания не уступает алкоголизму или наркомании по количеству суицидов на почве зависимости». Депутаты Госдумы – о введении штрафов за рекламу онлайн-казино

«Лудомания не уступает алкоголизму или наркомании по количеству суицидов на почве зависимости». Депутаты Госдумы – о введении штрафов за рекламу онлайн-казино

В Госдуме объяснили необходимость введения многомиллионных штрафов за рекламу онлайн-казино. Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» предложили ввести штрафы до 7 миллионов рублей за продвижение онлайн-казино.

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