Литва готовится к исходу: 75% жителей предложили эвакуироваться самостоятельно

Власти Литвы утвердили план гражданской обороны, по которому в случае чрезвычайной ситуации три четверти населения должны будут покинуть свои дома без помощи государства — своими силами и на личном транспорте.
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