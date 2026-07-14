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Царьград

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Литва готовится к исходу: 75% жителей предложили эвакуироваться самостоятельно

Литва готовится к исходу: 75% жителей предложили эвакуироваться самостоятельно

Власти Литвы утвердили план гражданской обороны, по которому в случае чрезвычайной ситуации три четверти населения должны будут покинуть свои дома без помощи государства — своими силами и на личном транспорте.

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