В Приангарье возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества нелегальных лесозаготовителей

«Собранные следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области и оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции доказательства стали основанием для возбуждения уголовного дела о создании организованного преступного сообщества «черных лесорубов», действовавших в Качугском районе.