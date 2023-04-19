Водителей не будут наказывать штрафами за портреты героев ВОВ на машинах во время «Бессмертного полка»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ДПС не будут наказывать штрафами водителей за размещение портретов героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе народно-патриотической акции «Бессмертный полк».
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ДПС не будут наказывать штрафами водителей за размещение портретов героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе народно-патриотической акции «Бессмертный полк».
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