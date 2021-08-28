Муж собрался ехать в гости к дочери в другой город. Жить планирует у бывшей жены: «А что такого?»

♀♂ Гостиная для друзейДети и семьяМуж собрался ехать в гости к дочери в другой город. Жить планирует у бывшей жены: «А что такого?»— У Славки дочь от первого брака в этом сентябре в школу идет, в первый класс! – рассказывает тридцатидвухлетняя Варвара.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександра ИвановаНадейтесь на лучшее, просто поближе пообщается с ребенком. А там и свой уже родится, раз муж такой ответственный человек, то посвятит все время новорожденному, на дочь и времени не останется. Считайте, что это будет для него прощальным визитом.Евгения ШпиндовскаяЗахочет уйти или даже просто переспать с бывшей женой, то наличие гостиницы наоборот удобнее. А будет скандалы закатывать, да требовать, точно с ней разведется тоже.Комментировать
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