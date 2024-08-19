«Роскосмосу» следует отправиться своим путем в лунной гонке 

Проект космического аппарата «Луна-27» / © АО «НПО Лавочкина» По мнению ученого, России было бы правильно поставить во главу угла исследование Северного полюса Селены, так как к моменту полета автоматизированной станции «Луна-27», который запланирован на 2028 год, на Южном полюсе соберется много аппаратов различных стран — Индии, Китая и США.