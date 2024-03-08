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За рулем

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Как быть, если у виновника аварии нет ОСАГО? Ответ от СК «Согласие»

Как быть, если у виновника аварии нет ОСАГО? Ответ от СК «Согласие»

Евгений К. (Самара): — Попал в ДТП. У виновника не оказалось ОСАГО, а у меня полис есть. Я могу обратиться в свою страховую компанию за возмещением ущерба или придется судиться с виновником аварии? Павел Бикетов, директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие»:  — Если у потерпевшего не оформлен полис каско, то в случае повреждения его транспортного средства или имущества в результате ДТП ущерб придется взыскивать с виновника, если у него не оформлен полис ОСАГО.

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