❗️К поиску пятен мазута у побережья Крыма подключили дроны «Каждый день без исключения ищем на воде пятна мазута.
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❗️К поиску пятен мазута у побережья Крыма подключили дроны «Каждый день без исключения ищем на воде пятна мазута.