В Челябинской области начался набор добровольцев для защиты от беспилотников

Отряд "БАРС" будет охранять промышленные объекты и инфраструктуру региона. В Челябинской области стартовал набор добровольцев в территориальный отряд "БАРС" для защиты предприятий и критической инфраструктуры от атак беспилотников.
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