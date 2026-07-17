Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 542 подписчика

В Челябинской области начался набор добровольцев для защиты от беспилотников

В Челябинской области начался набор добровольцев для защиты от беспилотников

Отряд "БАРС" будет охранять промышленные объекты и инфраструктуру региона. В Челябинской области стартовал набор добровольцев в территориальный отряд "БАРС" для защиты предприятий и критической инфраструктуры от атак беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии