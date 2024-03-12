Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Нарди на турнире в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе проиграл представителю Италии Луке Нарди, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 123-е место.
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