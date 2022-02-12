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Шубенков о ситуации с Валиевой: «У меня вьетнамские флэшбэки в прошлый год. От случайностей, как было в моем случае, никто на 100% не застрахован»

Шубенков о ситуации с Валиевой: «У меня вьетнамские флэшбэки в прошлый год. От случайностей, как было в моем случае, никто на 100% не застрахован»

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

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