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Судью матча КХЛ унесли со льда на носилках после попадания шайбой

Судью матча КХЛ унесли со льда на носилках после попадания шайбой

Один из линейных арбитров матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Амуром» получил травму.

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