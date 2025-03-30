Эксперт предупредила, что новый налог на рекламу придется заплатить задним числом

Специалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета Мария Иржембицкая в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила о том, что анонсированный с 1 апреля налог на рекламу по факту будет начисляться за более ранний период.
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