Хакер взломал дата-центры на Украине и получил доступ к документам ВСУ

Хакер PalachPro заявил, что получил доступ к документам ВСУ в результате взлома украинских дата-центров.
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