«Там не бывает «просто так»: В деле крушения Ил-76 нашлись следы диверсии

Эксперты констатируют в один голос, что отказ одного из двигателей не мог привести к авиакатастрофе. Что не так в деле крушения Ил-76? Горящий самолёт Представители экспертного сообщества утверждают, что самолёты Ил-76 сконструированы таким образом, что выход из строя одного двигателя никак не мог повлиять на способность судна продолжать свой полёт.