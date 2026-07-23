Уничтожение FPV-дронами 155-мм САУ «Богдана» ВСУ с антидроновой защитой на Купянском направлении.
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Уничтожение FPV-дронами 155-мм САУ «Богдана» ВСУ с антидроновой защитой на Купянском направлении.
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