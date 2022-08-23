На смерть Даши Дугиной: три смертельных сценария для Украины

Исторические напёрстки Только последние полторы недели. Донбасс «засевается» противопехотными «лепестками», запрещенными минами, Запорожскую АЭС окончательно закошмарили артналётами и ракетными обстрелами, была попытка вызвать каскад технологических аварий на Курской АЭС подрывом ЛЭП, регулярные атаки объектов в Крыму, несколько покушений на чиновников и глав военно-гражданских администраций освобожденных территорий, применение боевых отравляющих веществ против солдат Спецоперации .