Славянская доктрина

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На смерть Даши Дугиной: три смертельных сценария для Украины

На смерть Даши Дугиной: три смертельных сценария для Украины

Исторические напёрстки Только последние полторы недели. Донбасс «засевается» противопехотными «лепестками», запрещенными минами, Запорожскую АЭС окончательно закошмарили артналётами и ракетными обстрелами, была попытка вызвать каскад технологических аварий на Курской АЭС подрывом ЛЭП, регулярные атаки объектов в Крыму, несколько покушений на чиновников и глав военно-гражданских администраций освобожденных территорий, применение боевых отравляющих веществ против солдат Спецоперации .

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