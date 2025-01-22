Победитель «Лидеров России» разработал платформу налогового мониторинга

Победитель пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», IT-эксперт Аркадий Мохирев разработал платформу налогового мониторинга для эффективного обмена данными между компаниями и ФНС России.
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