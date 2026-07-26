В США начали расследовать избиение морского льва на пляже в Калифорнии

В США началось расследование избиения морского льва на пляже в Калифорнии, передает NBC. По данным телеканала, Служба морского рыболовства Нацуправления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обратила внимание на распространившееся в сети видео.
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