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Газета.ру

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В США начали расследовать избиение морского льва на пляже в Калифорнии

В США начали расследовать избиение морского льва на пляже в Калифорнии

В США началось расследование избиения морского льва на пляже в Калифорнии, передает NBC. По данным телеканала, Служба морского рыболовства Нацуправления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обратила внимание на распространившееся в сети видео.

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