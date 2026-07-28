Женятся по справке, не стригут ногти ночью и еще 9 странных привычек турков, от которых у иностранцев взрывается мозг

Кажется, эта страна уже давно изучена вдоль и поперек. Но стоит сойти с протоптанной дорожки стандартного пляжного отдыха и заглянуть в обычную турецкую семью, как становится понятно: мы знаем о Турции на удивление мало.
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