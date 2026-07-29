Ron Sachs /CNP/picture alliance/TASS Процедурное голосование американского Сената по новым санкциям против России закончилось предварительной победой демократической партии, которую они посвятили главному русофобу США, покойному сенатору Линдси Грэму*.
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