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Посмертные санкции Грэма* против России ударят по союзникам США

Посмертные санкции Грэма* против России ударят по союзникам США

Ron Sachs /CNP/picture alliance/TASS Процедурное голосование американского Сената по новым санкциям против России закончилось предварительной победой демократической партии, которую они посвятили главному русофобу США, покойному сенатору Линдси Грэму*.

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