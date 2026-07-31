В Голубой Бухте Геленджика закипела стройка нового парка мечты

В Голубой Бухте Геленджика закипела стройка нового парка мечтыВ микрорайоне Голубая Бухта Геленджика наступил долгожданный момент — на улице Борисовской начались работы по благоустройству запущенной территории.
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