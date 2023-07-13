Грузовик с прицепом на 57-м км МКАД врезался в машину дорожной службы и ограждение

Ночью на 57-м километре МКАД произошла авария с участием двух большегрузов. Из-за проблем с колесом грузовик с прицепом врезался в машину дорожной службы и ограждение.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии