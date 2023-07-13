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Грузовик с прицепом на 57-м км МКАД врезался в машину дорожной службы и ограждение

Грузовик с прицепом на 57-м км МКАД врезался в машину дорожной службы и ограждение

Ночью на 57-м километре МКАД произошла авария с участием двух большегрузов. Из-за проблем с колесом грузовик с прицепом врезался в машину дорожной службы и ограждение.

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