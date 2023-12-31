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Панарин с хет-триком, Пастрняк с 2+1 и Шестеркин с 34 сэйвами в матче с «Тампой» – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин с 34 сэйвами после 35 бросков в матче с «Тампой» (5:1).

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