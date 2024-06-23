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Промокод на скидку 20% для бронирования в горном отеле 🗓 Бронировать можно до 28 декабря, действует промокод до 30 июня 📍 Гранд Отель Поляна 🌐 www.