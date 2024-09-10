Новости содом-​зоопарка. Часть 13. Трансгендеризация (строго 18+)

Владимир Маслов Тринадцатый выпуск новостей содом-​зоопарка полностью посвящён трансгендерной проблематике, она теперь особо актуальна, так как после весьма успешной и быстрой содомизации антинаталисты и их прислуга принялись с ускоренным тепмом раздувать трансгендерную эпидемию и продавливать связанные с ней социально-​политические изменения.