Новости содом-​зоопарка. Часть 13. Трансгендеризация (строго 18+)

Владимир Маслов Тринадцатый выпуск новостей содом-зоопарка полностью посвящён трансгендерной проблематике, она теперь особо актуальна, так как после весьма успешной и быстрой содомизации антинаталисты и их прислуга принялись с ускоренным тепмом раздувать трансгендерную эпидемию и продавливать связанные с ней социально-политические изменения.
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