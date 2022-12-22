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В Подмосковье обсудили строительство домов для жителей аварийного жилья в 5 округах

В Подмосковье обсудили строительство домов для жителей аварийного жилья в 5 округах

РИАМО - 22 дек. В министерстве строительного комплекса Московской области прошло совещание по вопросу расселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 5 городских округах, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

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