В Подмосковье обсудили строительство домов для жителей аварийного жилья в 5 округах

РИАМО - 22 дек. В министерстве строительного комплекса Московской области прошло совещание по вопросу расселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 5 городских округах, сообщает пресс-служба Минстроя региона.