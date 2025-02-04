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Мнимая мать-одиночка? Бастрыкин поручил проверить законность получения квартиры в Лобне

Мнимая мать-одиночка? Бастрыкин поручил проверить законность получения квартиры в Лобне

Русские правила Ютились на железной кровати, а теперь 3-комнатная квартира в Подмосковье Очередная интересная история всплыла с раздачей квартир, но теперь уже в Лобне.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаки бегут из своих кишлаков к нам в Россию и получают квартиры которые многие семьи ждут годами.
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15 час.
А Кудасов
Все, от организаций (ГД в т.ч.) до руководителей в нашей стране планируют с важным и наболевшим или разобраться, или рассмотреть, прочитать не раз или ещё что-нибудь в этом роде в основном с расчётом от этого уйти, самим забыть или само забудется. Короче, видится их главное желание, что бы им не морочили голову всякими мелочами.
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15 час.
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