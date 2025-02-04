Мнимая мать-одиночка? Бастрыкин поручил проверить законность получения квартиры в Лобне

А Кудасов

Все, от организаций (ГД в т.ч.) до руководителей в нашей стране планируют с важным и наболевшим или разобраться, или рассмотреть, прочитать не раз или ещё что-нибудь в этом роде в основном с расчётом от этого уйти, самим забыть или само забудется. Короче, видится их главное желание, что бы им не морочили голову всякими мелочами.