50 российских режиссёров отказались снимать фильм про Донбасс и СВО. Сергей Жигунов создает многосерийный фильм «Порода», сюжет которого связан со спецоперацией и рассказывает о семье из Донбасса, охватывая при этом 100 лет – с начала XX века до наших дней.
Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?
Комментарии
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nadejda Nemchenko
Простите, в Новочеркасске,
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11 час.
Ирина52
Антисоветизм и антикоммунизм - разновидности ФАШИЗМА. А национализм есть во всех странах, как сорняки появляются на любом огороде. И если их не выпалывать, урожая не жди... При Сталине выпалывали. С Хрущева перестали. Горбачев довел страну до ручки. 1991 стал итогом. А революции 1905 и 1917 годов - не западный фальсификат , а нормальная реакция на недееспособность самодержавия,которое влезло в мировую войну, вооружив солдат вместо танков "слоганом" : "пуля -дура- штык молодец" в силу нехватки даже пуль и на отсутствие у народа даже права петиций...
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9 час.
Ирина52
Разве те , кто сегодня завозит мигрантов вместе с семьями из республик , где бушует русофобия, и сами русофобы-мигранты - не враги народа? Такие были и при Сталине. Но тогда сажали ВРАГОВ НАРОДА. А сейчас -тех кто сопротивляется уничтожению народа...
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9 час.
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