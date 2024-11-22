Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?

Ирина52

Антисоветизм и антикоммунизм - разновидности ФАШИЗМА. А национализм есть во всех странах, как сорняки появляются на любом огороде. И если их не выпалывать, урожая не жди... При Сталине выпалывали. С Хрущева перестали. Горбачев довел страну до ручки. 1991 стал итогом. А революции 1905 и 1917 годов - не западный фальсификат , а нормальная реакция на недееспособность самодержавия,которое влезло в мировую войну, вооружив солдат вместо танков "слоганом" : "пуля -дура- штык молодец" в силу нехватки даже пуль и на отсутствие у народа даже права петиций...